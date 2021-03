Marvel' s Avengers non sta diventando un gioco free-to-play

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo un lancio particolarmente difficoltoso, molti si sono chiesti se'ssi orienterà verso un modello-to-, al fine di coinvolgere nuovi giocatori, ma lo sviluppatore Crystal Dynamics sembra rifiutare l'idea. In un'intervista sulla roadmap per il 2021, IGN ha chiesto al boss di Crystal Dynamics, Scot Amos, se avesse considerato un modello-to-- la sua risposta è stata chiara: "il modello che abbiamo è il modello a cui ci atteniamo." Amos ha ripetutamente sottolineato come l'attuale modello sia in grado di offrire tutti i contenuti giocabili a un unico costo iniziale. "Ti iscrivi una volta, entri nel nostro parco a tema, per così dire, e guardi tutte queste giostre che puoi fare", ha spiegato. "E aggiungiamo continuamente più contenuti senza costi ...

Dopo aver debuttato nel mondo delCinematic Universe grazie a Captain America - Il primo ... The Winter Soldier, Ant - Man, Captain America: Civil War, Black Panther,: Infinity War e ...... che saranno caricati ogni venerdì, il puzzle dellasi arricchisce di un nuovo e ... anche Falcon and The Winter Soldier è ambientato dopo la conclusione di: Endgame . Mesi dopo la morte ...(MondoXbox) La notizia riportata su altri media Torniamo però a Black Panther, che come si vede nell'infografica relativa alla roadmap del 2021 verrà introdotto insieme a una serie di nuovi contenuti, ...Una volta che l'upload è terminato, avviare la versione PS5 e quando chiesto scaricare i dati. Peccato che sulle console di Sony il passaggio tra PS4 e PS5 non sarà fluido e indolore come su Xbox. Dov ...