La Formula 1 sbarca in Arabia Saudita | svelato il circuito di Jeddah

E' stato svelato il circuito di Jeddah che il prossimo 5 dicembre accoglierà la Formula 1 per il GP dell'Arabia Saudita. La Formula 1 riaccenderà i motori il prossimo 28 marzo con il GP del Bahrein, ma intanto si guarda anche ai prossimi mesi. Nella giornata di ieri è stato presentato il circuito di Jeddah, che il prossimo 5 dicembre accoglierà il paddock per il GP dell'Arabia Saudita. La lunghezza della pista è di poco più di 6 chilometri, ovvero il secondo più lungo della stagione. Pur essendo un circuito cittadino, con le sue 27 curve e una media prevista di oltre 250 km/h, il GP dell'Arabia Saudita sarà il tracciato cittadino più veloce della stagione.

