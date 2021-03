Isola 15 | Ferdinando Guglielmotti abbandona definitivamente il reality!

Leggi su isaechia

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il primo adre l’Dei Famosi è. Il Visconte, dopo che si era fatto convincere da Ilary Blasi a rimanere in gioco, ha deciso nell’ultime ore di lasciare l’Honduras per tornare a casa. E a voi piaceva come concorrente? L'articolo proviene da Isa e Chia.