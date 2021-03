PS5 e la caccia ai Trofei | Mark Cerny è un grande fan ma niente Platino per i giochi online

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il lead system architect di PlayStation 5,, ha recentemente sbloccato il Trofeo diin Demon's Souls e, a quanto pare, è un accanito giocatore. Il genio dietro i sistemi di Sony ha preso parte a una nuova intervista con Game Informer dove si tuffa in profondità nel tipo didiche cerca solitamente di sbloccare.ha anche detto che evita completamente di puntare al trofeo diin un titolo se richiede il gioco, dopo una brutta esperienza avuta con Resistance: Fall of Man su PS3. Dopo aver notato che ha sbloccato il trofeo diper Rocket League,ha detto: "questo è l'unico trofeo diche abbia mai ottenuto con una componente ...

Advertising

mirkobot21 : RT @ass_supernova: ?? #SALE ?? Approfitta dei #saldi dei nostri affiliati e visita subito la pagina del sito dedicata ai nostri #partner ??… - MrLyJay : RT @ass_supernova: ?? #SALE ?? Approfitta dei #saldi dei nostri affiliati e visita subito la pagina del sito dedicata ai nostri #partner ??… - AppleRetweetBot : RT @ass_supernova: ?? #SALE ?? Approfitta dei #saldi dei nostri affiliati e visita subito la pagina del sito dedicata ai nostri #partner ??… - ass_supernova : ?? #SALE ?? Approfitta dei #saldi dei nostri affiliati e visita subito la pagina del sito dedicata ai nostri… -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 caccia

Tom's Hardware Italia

... effettuare un nuovo accesso! Non è la prima volta che Gamestop ci sorprende con la vendita di,...altri portali (Amazon compreso!) non si stano dimostrando così utili nella forsennataa ...... 16 marzo 2021, con un peso di 18 GB su Xbox Series X/S, 16 GB su PC e 13 GB su PS4,e Xbox One. nuove strutture per Ravensthorpe e qualche altra novità, tra cui spicca una curiosa "all'...Il lead system architect di PlayStation 5, Mark Cerny, ha recentemente sbloccato il Trofeo di platino in Demon's Souls e, a quanto pare, è un accanito giocatore. Il genio dietro i sistemi di Sony ha p ...Un nuovo video gameplay trapelato illustra le armi protagoniste di Deathloop, nuovo atteso gioco Arkane Studios.