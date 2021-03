Pierpaolo, i sentimenti per la Salemi: "Ci fidiamo l'uno dell'altra" (Di giovedì 18 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli ha confessato come starebbe proseguendo la sua storia d'amore con Giulia Salemi dopo il GF Vip. Pierpaolo Pretelli, l’amore per Giulia: “Contro la mia famiglia” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 marzo 2021)Pretelli ha confessato come starebbe proseguendo la sua storia d'amore con Giuliadopo il GF Vip.Pretelli, l’amore per Giulia: “Contro la mia famiglia” su Notizie.it.

Advertising

arual901917 : @IsaeChia Pierpaolo è stato sempre vero e coerente con i suoi sentimenti e la sua persona e con educazione risponde… - giusy91455793 : Buongiorno ho letto l'intervista io non conoscendo Pier e Giulia chiaramente, in primis per questione di tempo, ho… - noemipataaa : @Marta_Francesca Non così, non così Pierpaolo dietro a Tommy è sempre dispregiativo, come se Tommy non avesse sent… - savageanthxm : Pierpaolo ha imparato a dire “Tommaso è una persona che riesce a scindere i sentimenti dal gioco perché è cinico” a… - Serena35197911 : RT @Sonia9423543609: Qualcuno mandi a Giulia e Pierpaolo, di vedere che lo sa dayane per suoi sentimenti #prelemi #exrosmello Giulia e Pier… -