Napoli | Van Basten | “I partenopei hanno rubato lo Scudetto del 1990”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Marco Vanha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo As, tornando a parlare dellodel. “fatto tutto il possibile per darlo al”, denuncia l’olandese. L’ex centravanti del Milan argomenta la sua accusa: “Le nuove regole permettevano di partecipare alla Coppa dei Campioni sia ai vincitori dell’anno prima, sia ai vincitori del campionato. Noi avevamo vinto la Coppa dei Campioni e fecero di tutto per non farci vincere il campionato e mandare due squadre italiane nella massima competizione europea. Furono incredibili gli scandali arbitrali contro Milan, Inter e Verona mentre c’erano costanti favori per il. La partita che gli è stata regalata a Bergamo contro l’Atalanta per l’episodio di Alemao quando perdevano 2-0 fu qualcosa di tremendo”. “Il ...

Marco Van Basten ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo As, tornando a parlare dello Scudetto del 1990. "Hanno fatto tutto il possibile per darlo al Napoli", denuncia l'olandese. L'ex centravanti del Milan argomenta la sua accusa: "Le nuove regole permettevano di partecipare alla Coppa dei Campioni sia ai vincitori dell'anno prima, sia ai vincitori del campionato. Noi avevamo vinto la Coppa dei Campioni e fecero di tutto per non farci vincere il campionato e mandare due squadre italiane nella massima competizione europea. Furono incredibili gli scandali arbitrali contro Milan, Inter e Verona mentre c'erano costanti favori per il Napoli. La partita che gli è stata regalata a Bergamo contro l'Atalanta per l'episodio di Alemao quando perdevano 2-0 fu qualcosa di tremendo".