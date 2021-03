Inter Sassuolo | l’Ats dispone il divieto di giocare la partita

(Di giovedì 18 marzo 2021) Con la positività al Covid-19 di De Vrij e Vecino,ha disposto ladi disputareDopo D’Ambrosio e Handanovic, in casaarrivano altri due positivi al Covid-19. Si tratta di Matias Vecino e Stefan de Vrij, come comunicato dallo stesso club nerazzurro.di Milano è stata informata di due nuovi positivi e ha così disposto ildi disputa diin programma questo sabato alle 20.45. Starà ora alla Lega ufficializzare o meno il rinvio della. Leggi su Calcionews24.com

Con la positività al Covid - 19 di De Vrij e Vecino, l'Ats ha disposto la divieto di disputare- ...Sarà Michael Fabbri a dirigere, match valido per la 28ª giornata e in programma sabato sera al Meazza. Con il fischietto della sezione di Ravenna ci saranno gli assistenti Mondin e Baccini, il quarto ufficiale di ...Si attende solo l'ufficialità da parte del club nerazzurro. A questo punto prende sempre più piede la possibilità di un rinvio di Inter-Sassuolo, in programma sabato sera. Lo riporta il Corriere dello ...Dopo la positività di D’Ambrosio e Handanovic, altra mazzata in casa Inter: positivi anche de Vrij e Vecino. Niente gara contro il Sassuolo Conte @ Getty ImagesSalgono a quattro i contagi per Covid in ...