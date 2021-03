Inter | quattro sessioni di mercato per una squadra da primato

(Di giovedì 18 marzo 2021) Stamani Tuttosport ha dedicato delle righe alla costruzione di questadain classifica. Sul quotidiano torinese viene sottolineato come, eccetto Handanovic , i principali protagonisti siano a Milano in media da meno di tre stagioni. Solo Perisic, Brozovic e Skriniar sono all'da più di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inter quattro

Sono giorni di tamponi ad Appiano Gentile, dove - dopo quelle di Danilo D'Ambrosio e Samir Handanovic - si registrano due nuove positività: tocca ora al difensore Stefan de Vrij e al centrocampista ...Solo Perisic, Brozovic e Skriniar sono all'da più dianni; gli altri sette titolari sono arrivati in nerazzurro dall'estate del 2018: parliamo di Lautaro Martinez e Stefan De Vrij, a ...La partita Milan - Manchester United del 18 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per il ritorno degli ottavi di Europa Le ...La Hyundai Staria prosegue il suo cammino verso la presentazione. Dopo i primi teaser di una settimana fa, oggi il marchio coreano ha proposto le prime immagini ufficiali della nuova monovolume, il cu ...