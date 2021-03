AstraZeneca, oggi il verdetto dell’Ema. Von der Leyen: “Ue pronta a stretta sull’export dei vaccini” (Di giovedì 18 marzo 2021) Bruxelles, 18 mar – oggi l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) emetterà il verdetto sulla sicurezza del vaccino anti-Covid AstraZeneca, intanto la Ue è pronta a una nuova stretta sull’export dei vaccini verso il Regno Unito. Mentre si attende l’ok dell’Ema, forse condizionato ad avvertenze per soggetti a rischio, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha annunciato di voler “usare ogni strumento” per ottenere reciprocità e proporzionalità nelle esportazioni dei vaccini. Un chiaro messaggio alle aziende farmaceutiche che producono i sieri immunizzanti e ai governi dei loro Paesi. Von der Leyen: “Serve reciprocità. Non sta tornando indietro nulla all’Ue” “Siamo nella crisi del secolo, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 marzo 2021) Bruxelles, 18 mar –l’Agenzia europea per i medicinali (Ema) emetterà ilsulla sicurezza del vaccino anti-Covid, intanto la Ue èa una nuovadeiverso il Regno Unito. Mentre si attende l’ok, forse condizionato ad avvertenze per soggetti a rischio, la presidente della Commissione Ue Ursula von derha annunciato di voler “usare ogni strumento” per ottenere reciprocità e proporzionalità nelle esportazioni dei. Un chiaro messaggio alle aziende farmaceutiche che producono i sieri immunizzanti e ai governi dei loro Paesi. Von der: “Serve reciprocità. Non sta tornando indietro nulla all’Ue” “Siamo nella crisi del secolo, ...

Advertising

StefanoGuerrera : Oggi 502 morti COVID. Su un totale di 17 milioni di vaccinati con AstraZeneca in Europa e UK, 15 trombosi e 22 emb… - thetrueshade : Sa giornalai, qual è la news di oggi? Maciullato da una mietitrebbia dopo aver fatto il vaccino? Mollato dalla tipa… - TgLa7 : #AstraZeneca: conferenza stampa Ema oggi alle 14 - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: OSPEDALI AL LIMITE In Puglia hanno sospeso i ricoveri ordinari, in Emilia-Romagna le terapie intensive hanno superato… - marcotravaglio : RT @fattoquotidiano: OSPEDALI AL LIMITE In Puglia hanno sospeso i ricoveri ordinari, in Emilia-Romagna le terapie intensive hanno superato… -