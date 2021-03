Marc Marquez | in che modo rientrerà? Gli scenari

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ieriha girato con la Honda RCV213V-S sul tracciato del Montmelò, in Catalunya. Per lo spagnolo si è trattato della prima prova a dimensione MotoGP dai tempi del Gran Premio di Andalusia 2020, quando in qualifica lo avevamo visto per l’ultima alla guida di una moto altrettanto potente. Diversi fattori lasciano presagire che il campione di Cervera non voglia lasciare nulla di intentato per partecipare al primo Gran Premio del Mondiale 2021 in Qatar, il 28 marzo. Se ciò si verificasse, quali sarebbero glia cui andrebbe incontro, più di tre indizi fanno una prova Quello che fino ad una quarantina di giorni fa sembrava utopia oggi è realtà.non vuole mancare al via della ...

Il Motomondiale è pronto a ripartire : i test pre - stagione sono già iniziati,è riuscito a risalire in moto e Valentino Rossi, con la nuova livrea del team Petronas SRT delle Yamaha satellite, sembra aver trovato una quadra con il setup della moto ed è intenzionato ...Per i primi appuntamenti di questa stagione non è escluso che sarà al via anche il grande assente del 2020,, il quale sta accelerando nel percorso di recupero a grandi passi verso quello ...Oltre 300 mila like in poche ore per il post su Instagram con il quale Marc Marquez ha voluto condividere con i suoi fan la gioia per essere tornato dai cordoli. Assieme a un messaggio: " Da tempo non ...Il Motomondiale è pronto a ripartire: i test pre-stagione sono già iniziati, Marc Marquez è riuscito a risalire in moto e Valentino Rossi, con la nuova livrea del team Petronas SRT delle Yamaha ...