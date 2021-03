Vitelli in fuga a San Vittore Olona

(Di martedì 16 marzo 2021) San- Di restare nella fattoria proprio non ne volevano sapere così duesono riusciti a saltare il recinto che li conteneva, per concedersi una mattina di libertà fuori dall'...

Uno dei vitelli è finito in acqua nei pressi del mulino Montoli a Canegrate mentre l'altro ha proseguito la sua corsa lungo via Toti, arrivando in zona Cascinette. I vitelli sono stati entrambi ... San Vittore Olona - Di restare nella fattoria proprio non ne volevano sapere così due vitelli sono riusciti a saltare il recinto che li conteneva, per concedersi una mattina di libertà fuori ... La fuga registrata questa mattina, martedì 16 marzo, è durata alcune ore ed è stata rilevata dalla Polizia Locale di Canegrate. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Rho ...