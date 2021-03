Sport in tv oggi (martedì 16 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 16 marzo 2021) oggi, martedì 16 marzo, nuova giornata di Sport tutta da gustare in compagnia di OA Sport. Si comincerà dalle prime ore del mattino e l’appuntamento con l’America’s Cup: Luna Rossa cerca il miracolo contro Team Emirates New Zealand. A seguire il tennis da Dubai con le partita degli azzurri, tra cui Jannik Sinner. Di scena le prove cronometrate di discesa nelle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino a Lenzerheide. Nel pomeriggio la chiosa della Tirreno-Adriatico e tanto calcio, prima di arrivare agli appuntamenti di Champions League con l’Atalanta che affronterà il Real Madrid. Di seguito il programma: Abbonati ora a DAZN e guarda tutta Serie BKT. 9.99€/mese programma Sport IN TV (16 marzo) 03.00 TENNIS (ATP Dubai): Caruso vs Isner – ... Leggi su oasport (Di martedì 16 marzo 2021)16, nuova giornata ditutta da gustare in compagnia di OA. Si comincerà dalle prime ore del mattino e l’appuntamento con l’America’s Cup: Luna Rossa cerca il miracolo contro Team Emirates New Zealand. A seguire il tennis da Dubai con le partita degli azzurri, tra cui Jannik Sinner. Di scena le prove cronometrate di discesa nelle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino a Lenzerheide. Nel pomeriggio la chiosa della Tirreno-Adriatico e tanto calcio, prima di arrivare agli appuntamenti di Champions League con l’Atalanta che affronterà il Real Madrid. Di seguito il: Abbonati ora a DAZN e guarda tutta Serie BKT. 9.99€/meseIN TV (16) 03.00 TENNIS (ATP Dubai): Caruso vs Isner – ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Oggi #FratellidItalia ha protestato alla Camera per chiedere al Governo la riapertura in sicurezza del settore de… - Agenzia_Ansa : Rimane in parità la sfida tra Luna Rossa e New Zealand: adesso sono 3-3. Il team italiano si è aggiudicato la prima… - Ettore_Rosato : Valentina #Vezzali, leggenda dello sport, da oggi se ne occupa da sottosegretario del Governo. Premiata la competen… - Ss51202463 : RT @dukana2: #Covid19 #Coronavirus #Italy??da oggi l'Italia è tutta #ZonaRossa o #ZonaArancione...la #Basilicata è anche #ZonaNera di #Canc… - MirkovicRN : A Lenzerheide situazione critica, oggi riunione dei capitani per le prove. Bassino: 'Pronta per tutte le gare'… -