Sono 319 in più i pazienti che in 24 ore sono entrati in rianimazione

(Di martedì 16 marzo 2021) Record d'ingressi nelle terapie intensive in Italia in 24 ore: 319, mai così tanti dall'inizio della pandemia. Covid, record di ingressi nelle terapie intensive in Italia su Notizie.it.

Advertising

Emanuele676 : RT @Ruffino_Lorenzo: Nuovo aggiornamento vaccini, adesso sono davvero consolidati. Ieri 164.148 somministrazioni. Lunedì scorso erano state… - Varco001 : RT @Ruffino_Lorenzo: Nuovo aggiornamento vaccini, adesso sono davvero consolidati. Ieri 164.148 somministrazioni. Lunedì scorso erano state… - ParticipioPart : #Coronavirus , 20.396 nuovi casi e 502 morti. In 24 ore +760 ricoverati. Ma voi vi ricordate ancora le parole di za… - MattiaGallo17 : RT @Ruffino_Lorenzo: Nuovo aggiornamento vaccini, adesso sono davvero consolidati. Ieri 164.148 somministrazioni. Lunedì scorso erano state… - Ruffino_Lorenzo : Nuovo aggiornamento vaccini, adesso sono davvero consolidati. Ieri 164.148 somministrazioni. Lunedì scorso erano st… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono 319

E prosegue anche la netta crescita dei ricoveri: le terapie intensive99 in più (ieri +75), con beningressi giornalieri, mai così tanti da quando viene comunicato questo dato. In totale ...... 99 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute,stati(ieri erano 243). Nei reparti ordinari...Tornano a crescere i morti per coronavirus nel nostro Paese a quasi un anno esatto dalle strazianti immagini dei camion di Bergamo.I dati sull'andamento della pandemia spaventano: siamo tornati sopra i 500 decessi in 24 ore per Covid e c'è il numero più alto (da quando viene registrato questo valore) ...