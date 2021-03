Morto Yaphet Kotto, cattivo per Bond e meccanico in ‘Alien’ (Di martedì 16 marzo 2021) E’ Morto Yaphet Kotto, cattivo di James Bond e meccanico in ‘Alien’. Aveva 81 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì nelle Filippine, è stata confermata a ‘Variety’ dal suo agente Ryan Goldhar. La terza moglie di Kotto, Tessie Sinahon, sposata nel 1998, ha pubblicato l’annuncio della scomparsa del marito su Facebook lunedì sera, con un commovente ricordo: “Hai interpretato il cattivo in alcuni dei tuoi film, ma per me sei un vero eroe e anche per molte persone. Sei stato un uomo buono, un buon padre, un buon marito e un essere umano dignitoso, molto raro da trovare. Uno dei migliori attori di Hollywood, una leggenda. Riposa in pace tesoro, mi mancherai tutti i giorni. Sei stato il mio migliore ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) E’di Jamesin. Aveva 81 anni. La notizia della scomparsa, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì nelle Filippine, è stata confermata a ‘Variety’ dal suo agente Ryan Goldhar. La terza moglie di, Tessie Sinahon, sposata nel 1998, ha pubblicato l’annuncio della scomparsa del marito su Facebook lunedì sera, con un commovente ricordo: “Hai interpretato ilin alcuni dei tuoi film, ma per me sei un vero eroe e anche per molte persone. Sei stato un uomo buono, un buon padre, un buon marito e un essere umano dignitoso, molto raro da trovare. Uno dei migliori attori di Hollywood, una leggenda. Riposa in pace tesoro, mi mancherai tutti i giorni. Sei stato il mio migliore ...

