Salvini, processo contro i 99Posse: il giudice lo invita a moderare i termini (Di lunedì 15 marzo 2021) Il leader della Lega Matteo Salvini è parte offesa nel processo contro i 99Posse, accusati di aver postato un video su Facebook e su YouTube con frasi offensive contro l'ex ministro. (Photo by Emanuele Cremaschi/Getty Images)I fatti risalgono al 2015, quando i 99Posse postarono su Facebook e su YouTube un video dove Marco Messina, uno dei fondatori del gruppo affermava: "Il 28 tutti in piazza contro Salvini. Perché Salvini è come si dice a Napoli una lota e deve essere preso a calci nel deretano ogni volta che mette piede nelle strade della città". Salvini è stato ascoltato a Napoli come teste nell'ambito del processo.

