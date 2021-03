Prenditi cura di te con eCharme, sconti 85% su profumi e make-up (Di lunedì 15 marzo 2021) (Milano, 10 marzo 2021) - Con una selezione delle più importanti maison d'alta profumeria e cosmetica, abbinata a uno staff costantemente impegnato per la soddisfazione del cliente, eCharme è la profumeria online dove raffinatezza è sinonimo di convenienza. Oltre 10.000 articoli firmati da brand quali Calvin Klein, Bulgari, Chanel, Dior e Collistar, con sconti fino all'85%. Selezionata e regolarmente aggiornata dai buyer esperti dello store, la proposta si rivolge al pubblico femminile e maschile. Un'intera sezione del catalogo è infatti dedicata ai prodotti per uomo, con dopobarba, profumi, deodoranti, prodotti per la cura della barba e altro ancora. Le altre sezioni principali di www.eCharme.it sono profumi, Viso e Corpo, Capelli, make-Up, Solari, Casa. Una proposta ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) (Milano, 10 marzo 2021) - Con una selezione delle più importanti maison d'alta profumeria e cosmetica, abbinata a uno staff costantemente impegnato per la soddisfazione del cliente,è la profumeria online dove raffinatezza è sinonimo di convenienza. Oltre 10.000 articoli firmati da brand quali Calvin Klein, Bulgari, Chanel, Dior e Collistar, confino all'85%. Selezionata e regolarmente aggiornata dai buyer esperti dello store, la proposta si rivolge al pubblico femminile e maschile. Un'intera sezione del catalogo è infatti dedicata ai prodotti per uomo, con dopobarba,, deodoranti, prodotti per ladella barba e altro ancora. Le altre sezioni principali di www..it sono, Viso e Corpo, Capelli,-Up, Solari, Casa. Una proposta ...

