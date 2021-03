Monitor | cast e curiosità sul film con Valeria Bilello

(Di lunedì 15 marzo 2021): trama e alcunesulcon, Michele Alhaique, Riccardo De Filippis, Ettore Nicoletti e Claudio Gioè. Getty Imagesè undel 2015 diretto da Alessio Lauria presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2015 e fa parte del gruppo Web movie co-prodotti da Rai Cinema. Ilè ambientato in un futuro non precisato in cui un certo Paolo è il miglior “” della grande azienda AMX. Unè una persona che raccoglie, in modo anonimo, tutte le confessioni e gli sfoghi delle altre altre persone. Paolo è in lizza per una promozione ma il suo entusiasmo viene smorzato nel momento in cui viene a conoscenza che una persona all’interno dell’azienda ha tentato ...

Monitor: trama e alcune curiosità sul film con Valeria Bilello, Michele Alhaique, Riccardo De Filippis, Ettore Nicoletti e Claudio Gioè. Monitor è un film del 2015 diretto da Alessio Lauria presentato ...