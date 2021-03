L’ex di Arisa | “Anche io credo in Dio ma l’amore è per i coraggiosi” Foto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 15 marzo 2021)fidanzato diquesta volta non resta in silenzio, dice tutta la sua verità o forse la racconta solo in parte, ma deve difendere se stesso, perché in realtà sembra che sia lui a soffrire di più (). Ieri abbiamo vistoin lacrime a Domenica In, ha confessato di credere così tanto in Dio da attendere che le scelte arrivino da sole. Oggi la ritroviamo con lacrime finte, ironiche ma abbastanza fastidiose: nelle sue storie Instagramprende in giro chi si è commosso per il suo pianto con Mara Venier. A Domenica In non ha mai fatto il nome di Andrea e quando la Venier le ha chiesto se fosse lui a farla piangere, la risposta è stata che è una bella persona, che la fa ridere. Dal suo profilo Instagram Andrea Di Carlo non resta in silenzio. ANDREA DI CARLO E: ...