Cosa si dice nella maggioranza della proposta di Letta sullo Ius soli

AGI - Sostenere il governo Draghi, dialogare con tutto il centrosinistra, dal M5s a Renzi, aprire il Pd superando le correnti e guardando ai giovani e alle donne. Ma soprattutto: voto ai sedicenni, ius soli, partecipazione azionaria dei lavoratori nelle imprese, riforma contro il "trasformismo" dei cambi di casacca in Parlamento, sfiducia costruttiva e una nuova legge elettorale superando il Rosatellum. Enrico Letta, da ieri eletto a grandissima maggioranza ottavo segretario del Partito Democratico, mette sul tavolo del dibattito politico le sue proposte e le offre alla discussione dei circoli che da oggi si confronteranno sul nuovo corso Dem. Ma alcuni dei temi rilanciati dal nuovo capo del Nazareno fanno già discutere i partiti, a cominciare dallo ius soli. A Letta arriva il plauso ...

