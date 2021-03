Calcio in streaming, presto le partite si potranno vedere tutte su internet (Di domenica 14 marzo 2021) Il futuro del Calcio è in streaming? Pare di sì. D'altronde il mondo del pallone ha sempre anticipato le nuove scoperte tecnologiche per rimanere costantemente al passo con i tempi. È successo con Novantesimo minuto in radio, poi con le prime partite trasmesse in TV negli anni Cinquanta fino all’avvento del satellite e del digitale terrestre agli albori degli anni Duemila con Mediaset Premium e Sky che si sono spartite la serie A fino a pochi anni fa. Ora il pallone è pronto a fare un ulteriore salto in avanti, buttandosi tra le braccia delle TV in streaming: già nell’ultimo triennio DAZN è entrata in pianta stabile nel mercato italiano con 3 partite in esclusiva, ma gli iniziali limiti tecnici avevano fatto pensare ad una tecnologia troppo acerba per essere presa in considerazione nel ... Leggi su gqitalia (Di domenica 14 marzo 2021) Il futuro delè in? Pare di sì. D'altronde il mondo del pallone ha sempre anticipato le nuove scoperte tecnologiche per rimanere costantemente al passo con i tempi. È successo con Novantesimo minuto in radio, poi con le primetrasmesse in TV negli anni Cinquanta fino all’avvento del satellite e del digitale terrestre agli albori degli anni Duemila con Mediaset Premium e Sky che si sono sla serie A fino a pochi anni fa. Ora il pallone è pronto a fare un ulteriore salto in avanti, buttandosi tra le braccia delle TV in: già nell’ultimo triennio DAZN è entrata in pianta stabile nel mercato italiano con 3in esclusiva, ma gli iniziali limiti tecnici avevano fatto pensare ad una tecnologia troppo acerba per essere presa in considerazione nel ...

