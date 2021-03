Napoli | uccisa a coltellate dal marito

(Di sabato 13 marzo 2021) È morta la donna che stamani verso le 5 è stata accoltellata dal. “Nonostante gli sforzi di tutto il personale che ha sin dal primo momento cercato di salvare la vita della giovane donna giunta in pronto soccorso in codice rosso a seguito di un accoltellamento, la paziente è deceduta alle 10.35 di oggi“, hanno detto dal Cardarelli. Il decesso “è sopraggiunto per un arresto cardiaco al termine di un delicato intervento mediante il quale le équipes del Trauma Center e di Chirurgia Toracica hanno cercato di risolvere le profonde lesioni polmonari”. Il direttore generale Giuseppe Longo ha espresso il suo cordoglio “L’ennesimo episodio di aggressione e omicidio nei confronti di una donna“, dice il direttore generale, “un gesto vile e di una brutalità inaudita. Fatti come questo dovrebbero spingerci ad una riflessione profonda su quanto sta accadendo. Siamo ...

razionalista : @sociofra Sì, ma la donna che è stata uccisa a Napoli si chiama Ornella Pinto, non è lei. - AlbaaCam : RT @sruotolo1: #femminicidio #napoli Prima di perdere le forze ha chiamato la sorella questa notte. Dopo 12 coltellate inferte dal suo ass… - TeresaOrvitti : @AlbertoLetizia2 Ancora una donna uccisa a Napoli. Ma anche basta, fatevi curare. Troppa gelosia, troppa possessivi… - baffi65 : RT @sruotolo1: #femminicidio #napoli Prima di perdere le forze ha chiamato la sorella questa notte. Dopo 12 coltellate inferte dal suo ass… - dirloprima : RT @Blackmb7passi: È accaduto ancora. Ornella Pinto 40 anni. Uccisa dal marito con diverse coltellate -

La tragedia è accaduta la notte scorsa a: la donna, 40 anni, madre di un bambino, era stata trasportata all'ospedale Cardarelli dove è stata sottoposta a un disperato intervento chirurgico che ...Ha citofonato alla stazione dei carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni, dicendo di avere "ucciso" la moglie il napoletano di 43 anni accusato di avere colpito con 12 coltellate ala compagna di 40 anni, ferita e poi morta in ospedale. L'uomo al momento è trattenuto in caserma, in attesa che sia sentito dalla procura di Terni alla presenza del magistrato di turno e dei ...Il direttore generale Giuseppe Longo: "L’ennesimo episodio di aggressione e omicidio nei confronti di una donna" ...MONTEGABBIONE (TERNI) – Ha citofonato alla stazione dei carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni, dicendo di avere “ucciso” la moglie il napoletano di 43 anni accusato di avere colpito con ...