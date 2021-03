Viñales fa il vaccino in Qatar | ' Un passo verso la fine della pandemia'

(Di venerdì 12 marzo 2021) cominciata a Losail, in occasione dei test ufficiali, la vaccinazione di piloti e componenti dei team di MotoGP. 'Unla', ha pubblicato su Instagram Maverick, ...

Ultime Notizie dalla rete : Viñales vaccino

cominciata a Losail, in occasione dei test ufficiali, la vaccinazione di piloti e componenti dei team di MotoGP. 'Un passo verso la fine della pandemia', ha pubblicato su Instagram Maverick, pilota della Yamaha, con tanto di foto del certificato di vaccinazione.12.30 - In mattinata tra chi si è sottoposto alla prima dose dicontro il Coronavirus offerta dal Qatar c'è stato anche Jack Miller. 12.20 - In attesa di conoscere chi sarà il primo ad ...