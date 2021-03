Meloni: le nuove misure restrittive di Draghi sono in continuità con la strategia fallimentare di Conte (Di venerdì 12 marzo 2021) Cosa è cambiato da Conte a Draghi? Se lo chiede Giorgia Meloni. Se lo chiedono gli italiani. In una nota il leader di Fratelli d’Italia mette a nudo la scarsa efficacia del nuovo Governo- “Da Draghi ci saremmo aspettati un deciso cambio di passo rispetto a Conte, ma le nuove misure restrittive decise oggi sono in perfetta continuità con la strategia fallimentare adottata dall’inizio dell’emergenza Covid. Il Governo continua a chiudere attività come ristoranti e palestre invece di potenziare il trasporto pubblico, impedisce ai bambini e ai ragazzi di andare a scuola anziché mettere in sicurezza anziani e persone fragili, non investe come dovrebbe sull’assistenza domiciliare e le terapie ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 12 marzo 2021) Cosa è cambiato da? Se lo chiede Giorgia. Se lo chiedono gli italiani. In una nota il leader di Fratelli d’Italia mette a nudo la scarsa efficacia del nuovo Governo- “Daci saremmo aspettati un deciso cambio di passo rispetto a, ma ledecise oggiin perfettacon laadottata dall’inizio dell’emergenza Covid. Il Governo continua a chiudere attività come ristoranti e palestre invece di potenziare il trasporto pubblico, impedisce ai bambini e ai ragazzi di andare a scuola anziché mettere in sicurezza anziani e persone fragili, non investe come dovrebbe sull’assistenza domiciliare e le terapie ...

patty65g : RT @patty65g: @umanesimo @Moonlightshad1 Le nuove riforme vedono tutti allineati in parlamento e all'opposizione quella fascista della Mel… - folucar : RT @patty65g: @umanesimo @Moonlightshad1 Le nuove riforme vedono tutti allineati in parlamento e all'opposizione quella fascista della Mel… - patty65g : @umanesimo @Moonlightshad1 Le nuove riforme vedono tutti allineati in parlamento e all'opposizione quella fascista… - fed72976014 : RT @gladiatoremassi: Il pentito rilancia le accuse alla #meloni e fa nuove rivelazioni. Nessun giornale o tg ne parlano. Lo facciamo noi. G… - doloresebasta : RT @gladiatoremassi: Il pentito rilancia le accuse alla #meloni e fa nuove rivelazioni. Nessun giornale o tg ne parlano. Lo facciamo noi. G… -