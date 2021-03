Dl Covid: Cdm approva congedi parentali, smartworking e bonus baby sitter (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) – congedi parentali per chi ha figli fino a 16 anni, retribuiti al 50% sotto i 14 anni; diritto allo smart working con figli sotto i 16 anni; e per i lavoratori autonomi, sanitari e delle forze di polizia un bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana. Queste le misure approvate oggi dal Consiglio dei ministri. “I congedi parentali, il diritto allo smartworking e il bonus baby sitter entrano nel decreto legge che abbiamo appena approvato in Consiglio dei Ministri. Si tratta di 290 milioni di euro per far fronte alle difficoltà delle famiglie, in seguito alle nuove misure restrittive che si rendono necessarie per contrastare la diffusione del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 12 marzo 2021) (Teleborsa) –per chi ha figli fino a 16 anni, retribuiti al 50% sotto i 14 anni; diritto allo smart working con figli sotto i 16 anni; e per i lavoratori autonomi, sanitari e delle forze di polizia unfino a 100 euro alla settimana. Queste le misurete oggi dal Consiglio dei ministri. “I, il diritto alloe ilentrano nel decreto legge che abbiamo appenato in Consiglio dei Ministri. Si tratta di 290 milioni di euro per far fronte alle difficoltà delle famiglie, in seguito alle nuove misure restrittive che si rendono necessarie per contrastare la diffusione del ...

