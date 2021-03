Non è un lockdown, ma ci somiglia molto (Di giovedì 11 marzo 2021) Da lunedì l’Italia si tingerà di rosso e di arancione, con qualche macchia di giallo e una, la Sardegna, che continuerà a rimanere in bianco. Una stretta di fatto dettata dai numeri più che dalla politica, della cui opportunità Mario Draghi resta convinto. Domani alle 9.30 il governo incontrerà le Regioni per illustrare il nuovo pacchetto di misure, poi il Consiglio dei ministri per varare il decreto, in serata, infine, le ordinanze con le quali Roberto Speranza stabilirà le fasce di colore in cui collocare le Regioni.Con i dati attuali, rischiano di finire in zona rossa Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, in arancione la Puglia e la Liguria, mentre il Lazio, attualmente giallo, è in bilico tra l’arancio e un doppio salto fino al rosso. Di fatto, oltre la bianca Sardegna, dall’inizio della prossima settimana il giallo potrebbe presentarsi sulla cartina ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Da lunedì l’Italia si tingerà di rosso e di arancione, con qualche macchia di giallo e una, la Sardegna, che continuerà a rimanere in bianco. Una stretta di fatto dettata dai numeri più che dalla politica, della cui opportunità Mario Draghi resta convinto. Domani alle 9.30 il governo incontrerà le Regioni per illustrare il nuovo pacchetto di misure, poi il Consiglio dei ministri per varare il decreto, in serata, infine, le ordinanze con le quali Roberto Speranza stabilirà le fasce di colore in cui collocare le Regioni.Con i dati attuali, rischiano di finire in zona rossa Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, in arancione la Puglia e la Liguria, mentre il Lazio, attualmente giallo, è in bilico tra l’arancio e un doppio salto fino al rosso. Di fatto, oltre la bianca Sardegna, dall’inizio della prossima settimana il giallo potrebbe presentarsi sulla cartina ...

Ultime Notizie dalla rete : Non lockdown Donini avverte: 'Contro il virus serve uno stop nazionale come un anno fa' Non usa la parola lockdown, ma l'assessore alla Sanita' dell'Emilia - Romagna Raffaele Donini chiede una stretta nazionale per fermare la terza ondata. 'Noi abbiamo chiuso da soli due terzi della ...

Elisabetta Canalis incontenibile: il vestito trasparente mostra tutto Prima con il duro lockdown e poi con l'arrivo della seconda ondata e delle criticità attuali. Ma ... Infatti la showgirl di origini sarde non ha mai perso il contatto diretto con i fan, che l'apprezzano ...

Covid: Verso Pasqua in rosso, ma ministri divisi sulle misure. Toti, Italia non è in grado di somministrare vaccini Agenzia ANSA Un anno fa cominciava il lockdown La sera del 9 marzo 2020 l'ex premier Conte dichiarava l'Italia zona protetta. Gli italiani scoprivano il lockdown. Un anno dopo, il Covid ci costringe ancora a limitare le uscite e ad adottare le mis ...

Ginevra, 17 anni Alfiere della Repubblica Non nasconde l’emozione Ginevra Scudiero ... dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica per l’impegno manifestato durante il lockdown del 2020. Come componente del Comitato torinese ...

