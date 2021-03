Monte dei Paschi, via libera dell’Aula della Camera all’istituzione della Commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Parlamento indagherà sul giallo della morte di David Rossi, l’ex responsabile della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, trovato senza vita il 6 marzo 2013 dopo una caduta – piena di interrogativi – da una finestra della sede centrale della banca senese, a Rocca Salimbeni. E’ arrivato oggi, infatti, il via libera dell’Aula della Camera all’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta. La Commissione dovrà fare luce sull’intrigato – e irrisolto – caso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Parlamento indagherà sul giallodi, l’ex responsabilecomunicazioneBancadeidi Siena, trovato senza vita il 6 marzo 2013 dopo una caduta – piena di interrogativi – da una finestrasede centralebanca senese, a Rocca Salimbeni. E’ arrivato oggi, infatti, il viadi unaparlamentare di inchiesta. Ladovrà fare luce sull’intrigato – e irrisolto – caso ...

Advertising

FBiasin : Il monte ingaggi del #Porto è di circa 100 milioni. Il monte ingaggi della #Juve tocca i 236 milioni (fonte… - JolietJackBlues : RT @LaNotiziaTweet: Monte dei Paschi, via libera dell’Aula della #Camera all’istituzione della Commissione d’inchiesta sulla morte di #Davi… - fcolarieti : Monte dei Paschi, via libera dell’Aula della Camera all’istituzione della Commissione d’inchiesta sulla morte di Da… - LaNotiziaTweet : Monte dei Paschi, via libera dell’Aula della #Camera all’istituzione della Commissione d’inchiesta sulla morte di… - w_rizzetto : RT @FDI_Parlamento: “Si deve ricostruire la verità sulla morte di David Rossi, ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, p… -