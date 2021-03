Credo in un solo padre con Anna Marcello è in streaming su Chili (Di giovedì 11 marzo 2021) Credo in un solo padre di Luca Guardabuscio è in streaming su Chili e che vede tra i protagonisti l’attrice Anna Marcello Credo in un solo padre di Luca Guardabuscio con Anna Marcello è un film, basato su fatti realmente accaduti che vuole essere un grido di denuncia contro la violenza di genere Anna Marcello interpreta Maria, moglie di Gerardo (Giordano Petri) e madre di Rocco e Carmela. Da sempre cresciuta con gli amati nonni e molto innamorata di suo marito, dopo essersi sposata, entra in casa di Giuseppe (Massimo Bonetti), padre di Gerardo e classico padre padrone. Maria diventa improvvisamente una donna in ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 11 marzo 2021)in undi Luca Guardabuscio è insue che vede tra i protagonisti l’attricein undi Luca Guardabuscio conè un film, basato su fatti realmente accaduti che vuole essere un grido di denuncia contro la violenza di genereinterpreta Maria, moglie di Gerardo (Giordano Petri) e madre di Rocco e Carmela. Da sempre cresciuta con gli amati nonni e molto innamorata di suo marito, dopo essersi sposata, entra in casa di Giuseppe (Massimo Bonetti),di Gerardo e classicopadrone. Maria diventa improvvisamente una donna in ...

Advertising

VittorioSgarbi : Credo di avere un futuro come disegnatore: che ne pensate di questa capra da me stilizzata? Solo su:… - francescacheeks : Molto spesso si dice che l’8 marzo deve essere tutti i giorni e credo che mai come quest’anno possa essere vero e i… - rtl1025 : ?? Eccesso di autotune a #Sanremo2021? #Amadeus: 'È uno strumento musicale, non credo ci sia abuso; è un genere che… - ICVRUSFXLLS : @f1nexline io credo sia solo la posizione e poi la foto sembra fatta con ritratto per questo Louis è più scuro - sumaistu47 : Credo che lui ci abbia sofferto molto più dei tifosi. Ma tutta la squadra ha giocato dieci minuti ed erano con un u… -