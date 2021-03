Atletica | Antibo in gravi condizioni per una embolia polmonare | “Situazione critica”

(Di giovedì 11 marzo 2021) Totò, ex primatista italiano dei 5 e dei 10 mila metri dileggera, è ricoverato presso la terapia intensiva all’ospedale civico di Palermo a causa di un’. La notizia è stata rilanciata su facebook anche dal sindaco di Altofonte Angela De Luca. “Ho appreso la notizia che il nostro campione Salvatoresi trova ricoverato in terapia intensiva a causa di un’. Laè molto. Siamo tutti vicini alla famiglia in quest’altra prova. Forza Totó!”. La famiglia del campione siciliano è intervenuta con le parole del nipote Andrea, che, sempre su facebook, ha confermato la diagnosi dando qualche informazione maggiore. “Adesso sta meglio ma lanon è ...

- A San Miniato il GP Parco Alpi Apuane del presidente Graziano Poli ha dominato la ... Alessio Terrasi, Paolo Turroni e Ivanoltre a Gioele Alari e Matteo Coturri nei primi 30 assoluti. ...Angelo Lavano e la dottoressa Giusi Guzzi, hanno applicato uno stimolatore vagale per curare l'epilessia che affligge, sin da quando batteva anche i più forti atleti nord africani, Totò. Hobby ...ALTOFONTE, 11 marzo – Totò Antibo, leggendario campione altofontino di atletica leggera del passato, si trova attualmente ricoverato presso la terapia intensiva all’ospedale civico di Palermo perché c ...CAMPI BISENZIO - I numeri, come ribadito questa mattina nel corso della presentazione in Comune, sono importanti. E con la "benedizione" del neo ...