Animal Crossing | New Horizons | una schermata in 4K circola in rete

(Di giovedì 11 marzo 2021) I rumor sull’ipotetico Nintendo Switch Pro non avranno più fine, dopo ladi: Newin 4K trovata inTra tutti i motivi per ipotizzare la mera esistenza di un ipotetico modello “Pro” di Nintendo Switch, difficilmente avremmo pensato ad: Newprima che unain 4K (qui sopra) ci cogliesse alla sprovvista. A lasciarsi sfuggire la foto, in altissima risoluzione, è stata la stessa Nintendo tramite il canale social ufficiale del gioco. L’ultimo tweet, infatti, mostra gli oggetti tematici per l’imminente giorno di San Patrizio, ma tra le risposte in tema con la festività irlandese ci sono stati molti utenti che hanno notato una qualità dell’immagine che si spinge ben ...

I rumor sull'ipotetico Nintendo Switch Pro non avranno più fine, dopo la schermata di Animal Crossing: New Horizons in 4K trovata in rete Tra tutti i motivi per ipotizzare la mera esistenza di un ipotetico modello "Pro" di Nintendo Switch, difficilmente avremmo pensato ad Animal Crossing: New Horizons prima che una schermata in 4K ci cogliesse alla sprovvista. Per festeggiare l'anniversario di Super Mario anche su Animal Crossing: New Horizons, Nintendo ha aggiornato il codice sogno della propria isola ufficiale aggiungendo un percorso a tema con i nuovissimi oggetti.