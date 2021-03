Uomini e Donne vip: Zorzi e Orlando opinionisti? (Di mercoledì 10 marzo 2021) Maria de Filippi sta lavorando al nuovo format di Mediaset Uomini e Donne Vip? E si parla di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando come opinionisti? Insomma, il vincitore del Grande Fratello Vip e la sua “fedele” amica diventeranno un po’ come la coppia Gianni Sperti e Tina Cipollari? Le indiscrezioni dicono così. Il gossip è servito. L’edizione di Uomini e Donne vip – prima lanciata, poi smentita e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 10 marzo 2021) Maria de Filippi sta lavorando al nuovo format di MediasetVip? E si parla di Tommasoe Stefaniacome? Insomma, il vincitore del Grande Fratello Vip e la sua “fedele” amica diventeranno un po’ come la coppia Gianni Sperti e Tina Cipollari? Le indiscrezioni dicono così. Il gossip è servito. L’edizione divip – prima lanciata, poi smentita e Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

elenabonetti : Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare… - CardRavasi : Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci son… - elenabonetti : Sono vicina a Lara Lugli. Pensare che le donne debbano essere costrette a scegliere la doverosa possibilità di real… - TSaveoursea : Okay dovrei essere a 29 Facciamo così 29. Le donne egizie pisciavano in piedi gli uomini invece pisciavano da seduti - Il_Reissimo_ : RT @lauralaurabi: @Il_Reissimo_ gli uomini sono tutt’intorno le donne sono tutte uguali -