Uomini e Donne, Sophie Codegoni su Matteo Ranieri: “Discutiamo per la distanza” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Poche settimane fa è andata in onda la scelta di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. La ragazza è stata una vera scoperta per il programma poiché, a soli 18 anni, si è fatta amare dal pubblico per il suo carattere forte e la sua semplicità. Sophie ha scelto Matteo Ranieri, con il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Poche settimane fa è andata in onda la scelta di, ex tronista di. La ragazza è stata una vera scoperta per il programma poiché, a soli 18 anni, si è fatta amare dal pubblico per il suo carattere forte e la sua semplicità.ha scelto, con il L'articolo

Advertising

CardRavasi : Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci son… - elenabonetti : L’85% delle task force a livello internazionale è guidata da uomini, il 98% di chi ha perso il lavoro è donna. L’84… - elenabonetti : Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare… - Ppr_11 : @Il_Reissimo_ Gli uomini sono tutti d'accordo con te Le donne sono tutte uguali e sono un vero - CarlaCapra1 : @mariateresacip @Il_Reissimo_ Gli uomini sono tutt'intorno Le donne sono tutte uguali ???? -