Ultime ore di bel tempo, in arrivo una perturbazione (Di mercoledì 10 marzo 2021) Che tempo farà a Bergamo e nella provincia orobica a metà settimana? Risponde Ivan Malaspina con il bollettino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE L'espansione verso est dell'anticiclone delle Azzorre sta proteggendo l'Europa occidentale dal transito delle perturbazioni atlantiche e garantirà un mercoledì in prevalenza soleggiato su tutta la regione. Da giovedì l'approfondirsi di una circolazione ciclonica tra Regno Unito e Scandinavia determinerà un'intensificazione delle correnti occidentali su tutta l'Europa, con la tendenza dell'alta pressione ad abbassarsi di latitudine. Ci aspettiamo pertanto per i prossimi giorni un parziale coinvolgimento della Lombardia da parte delle perturbazioni che scorreranno a nord delle Alpi. Una di queste è attesa nella serata di giovedì a ridosso dell'arco alpino. Nel corso dei prossimi giorni le temperature subiranno un ...

