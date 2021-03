Traffico Roma del 10-03-2021 ore 10:30 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi ancora molto trafficate tutte le principali arterie stradali in direzione del centro città a Roma Nord code sulla Cassia e Flaminia fino a via dei Due Ponti a partire rispettivamente dalla Giustiniana da Labaro rallentamenti e code anche sulla Salaria Davide Spa dalla tangenziale e sulla Pontina da via di Vallerano all’Eur in colonna 20 sul tratto Urbano della Roma L’Aquila lungo l’intero percorso dal raccordo la tangenziale verso il centro anche da Tor Cervara fino al Raccordo in uscita dalla città proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico abbiamo la coda dalla Tiburtina fino alla galleria Giovanni XXIII sul raccordo in carreggiata interna e rallentamenti da Nomentana Tiburtina ed alla diramazione di Roma su dalla Ardeatina in esterna ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 marzo 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi ancora molto trafficate tutte le principali arterie stradali in direzione del centro città aNord code sulla Cassia e Flaminia fino a via dei Due Ponti a partire rispettivamente dalla Giustiniana da Labaro rallentamenti e code anche sulla Salaria Davide Spa dalla tangenziale e sulla Pontina da via di Vallerano all’Eur in colonna 20 sul tratto Urbano dellaL’Aquila lungo l’intero percorso dal raccordo la tangenziale verso il centro anche da Tor Cervara fino al Raccordo in uscita dalla città proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico abbiamo la coda dalla Tiburtina fino alla galleria Giovanni XXIII sul raccordo in carreggiata interna e rallentamenti da Nomentana Tiburtina ed alla diramazione disu dalla Ardeatina in esterna ...

