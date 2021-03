(Di mercoledì 10 marzo 2021) L’uno non fa che parlare. L’altro preferibilmente tace. Matteosi è ritagliato il ruolo di spina nel fianco del governo Draghi. Giancarlofunge invece da principale stabilizzatore dell’esecutivo. C’è chi dice che sia un gioco delle parti e c’è chi sostiene invece che tra il numero uno e il numero due della Lega la divaricazione si stia accentuando. Il caso del vaccinoV, la cui produzione potrebbe avvenire in Italia tra l’esultanza del leader leghista, dimostra per eccellenza questo gioco politico. Gioco politico anche definibile braccio di ferro tra l’ex ministro dell’Interno e il ministro dello Sviluppo economico che è stato quello che più di tutti ha spinto il Carroccio sulla via del nuovo governo fino a convincere uninizialmente riluttante. La prima immagine parlamentare ...

Advertising

pfmajorino : La banda dei quattro #Fontanavattene #Salvini #Bertolaso #LetiziaMoratti sta fallendo sui vaccini. Magari tra qual… - matteosalvinimi : ??Brogli elettorali a Reggio Calabria, denunce e arresti (tra cui un consigliere comunale del PD): situazione di gra… - _bufale_ : Tra Salvini e Giorgetti c'è di mezzo lo Sputnik - Icios007 : Tra Salvini e Giorgetti c'è di mezzo lo Sputnik - RoruRr : @HuffPostItalia Per favore qualcuno ricordi a Salvini cge sono morti più di centomila persone tra cui familiari e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra Salvini

...le Regioni e dunque bisogna continuare sulla strada di interventi sui singoli territori maggiormente colpiti dal Coronavirus: in sostanza è questa la linea tracciata da Matteo, che ...Quindi i legamila Lega die la Camera di commercio Italo - Russa sono sempre stati forti. Mentre Giorgetti nel febbraio scorso in un'intervista sul Corriere ribadiva che la Lega è filo - ...La produzione made in Italy del vaccino russo acuisce la distanza fra i due. Il ruolo della cricca del Metropol ...Matteo Salvini cerca l'asse col M5S contro il lockdown: "Non si può chiudere tutto in tutta Italia". Oggi si riunisce il governo per decidere la stretta.