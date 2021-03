Studiate anomalie magnetiche sui crateri di Mercurio

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Analizzato il campo magnetico crostale diper studiare alcuneche si collocano in corrispondenza di duerecenti Trovare un punto di unione tra la geofisica e la geologia planetaria è possibile e lo ha fatto un gruppo di esperti guidati da Valentina Galluzzi, giovane ricercatrice dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), analizzando il campo magnetico… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Studiate anomalie

Corriere Nazionale

... come la produzione abnorme di citochine fra le altre. Sappiamo che la maggior parte dei ... Sono statele TAC polmonari di circa mille pazienti con Covid - 19 che provengono da diversi ...Ma la preoccupazione più grande per queste persone, conclude il report, è data dalle... "Unendo tutte le coorti già formate edai vari centri avremo a disposizione una quantità di ...La conferma dal laboratorio di Microbiologia e virologia della Aou di Sassari Lo studio: tra il 18 e il 24 dicembre 5 casi accertati, tutti in località della Gallura ...Una ricerca dell'Università di Catania si concentra di nuovo sulla possibilità che le anomalie venose possano costituire la causa scatenante della sclerosi multipla. Com'è noto, la teoria è del prof.