Strada alternativa per i Samsung Galaxy S9 e Note 9 con One UI 3.1 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ci sono alcune informazioni di nicchia che bisogna prendere in esame oggi 10 marzo, per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S9 o di un Note 9. Se ho scritto “di nicchia”, c’è una buona ragione, in quanto da alcune ore un target selezionato di utenti può iniziare a testare una volta per tutte l’aggiornamento con One UI 3.1. Se da un lato lo sviluppo software del primo modello non si arresta neanche a tre anni di distanza dal suo esordio sul mercato, come abbiamo osservato poche settimane fa, stavolta bisogna concentrarsi sul mondo delle ROM. Svolta non ufficiale per Samsung Galaxy S9 e Note 9 con One UI 3.1 La premessa, come vi diciamo da anni in questi frangenti, è doverosa. Nel caso in cui non abbiate dimestichezza con le rom alternative lasciate perdere, in quanto ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ci sono alcune informazioni di nicchia che bisogna prendere in esame oggi 10 marzo, per gli utenti che dispongono di unS9 o di un9. Se ho scritto “di nicchia”, c’è una buona ragione, in quanto da alcune ore un target selezionato di utenti può iniziare a testare una volta per tutte l’aggiornamento con One UI 3.1. Se da un lato lo sviluppo software del primo modello non si arresta neanche a tre anni di distanza dal suo esordio sul mercato, come abbiamo osservato poche settimane fa, stavolta bisogna concentrarsi sul mondo delle ROM. Svolta non ufficiale perS9 e9 con One UI 3.1 La premessa, come vi diciamo da anni in questi frangenti, è doverosa. Nel caso in cui non abbiate dimestichezza con le rom alternative lasciate perdere, in quanto ...

