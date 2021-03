Sinner-Gaston oggi, ATP Marsiglia 2021: orario, tv, programma e streaming (Di mercoledì 10 marzo 2021) oggi, non prima delle 17.30, Jannik Sinner scenderà sul campo del veloce indoor dell’ATP 250 di Marsiglia (Francia) per affrontare il padrone di casa Hugo Gaston (n.166 del mondo). Una sfida che metterà in palio i quarti di finale del torneo transalpino e con l’azzurrino che cercherà di esprimere un tennis maggiormente qualitativo di quanto visto nel primo turno contro l’altro francese Gregoire Barrere. L’altoatesino, infatti, nella prima apparizione ha manifestato una condizione fisica non eccezionale e specialmente con il dritto ha commesso tanti errori. Ricordiamo che Jannik, infatti, è reduce da un problema alla schiena (infiammazione a un disco intervertebrale) e dalla mancata partecipazione all’ATP 500 di Rotterdam (Paesi Bassi) per questo motivo. Pertanto, la sua forma non può essere ottimale. Tuttavia, come ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021), non prima delle 17.30, Jannikscenderà sul campo del veloce indoor dell’ATP 250 di(Francia) per affrontare il padrone di casa Hugo(n.166 del mondo). Una sfida che metterà in palio i quarti di finale del torneo transalpino e con l’azzurrino che cercherà di esprimere un tennis maggiormente qualitativo di quanto visto nel primo turno contro l’altro francese Gregoire Barrere. L’altoatesino, infatti, nella prima apparizione ha manifestato una condizione fisica non eccezionale e specialmente con il dritto ha commesso tanti errori. Ricordiamo che Jannik, infatti, è reduce da un problema alla schiena (infiammazione a un disco intervertebrale) e dalla mancata partecipazione all’ATP 500 di Rotterdam (Paesi Bassi) per questo motivo. Pertanto, la sua forma non può essere ottimale. Tuttavia, come ...

