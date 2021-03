"Se vince Luna Rossa il merito è anche mio" (Di mercoledì 10 marzo 2021) Cino Ricci, lo storico velista che portò nel 1983 Azzurra nelle case degli italiani: "La Coppa America ormai è spettacolo, spero trionfi la nostra barca" Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Cino Ricci, lo storico velista che portò nel 1983 Azzurra nelle case degli italiani: "La Coppa America ormai è spettacolo, spero trionfi la nostra barca"

Luna Rossa da sogno: 1 - 1 contro Team New Zealand ... una lotta di virate - ha dichiarato al termine della regata il timoniere australiano di Luna Rossa,... Si vince al meglio delle 13 regate (chi arriva prima a 7 vittorie) che si disputeranno due alla ...

