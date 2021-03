Louis Vuitton e Fornasetti | insieme per una collezione mitologica

(Di mercoledì 10 marzo 2021) È un viaggio in mondi e tempi lontani quello intrapreso da Louis Vuitton nell’ultima attesissima sfilata nel calendario della Paris Fashion Week 2021. Nicolas Ghesquière, direttore artistico delle collezioni donna della maison d’Oltralpe, ha voluto giocare con l’estetica antica della cultura greco-romana, fatta di statue dal fascino dinamico, linee pulite e pose che da sempre hanno stregato il mondo della moda. A questa odissea in epoche che hanno forgiato l’essenza della nostra civiltà Ghesquière ha aggiunto un guizzo contemporaneo che senza dubbio ha incantato gli amanti dell’arte e del design. La collezione donna Louis Vuitton Autunno-inverno 2021/22 esplora infatti il singolare mondo creativo di Fornasetti, celebre atelier italiano di design artistico d’autore, fondato nel 1940 da Piero.

Nell'ultimo giorno della Parigi Fashion Week sfila come di consueto, l'iconica maison del gruppo LVMH.ha presentato la collezione donna Autunno/ Inverno 2021, disegnata da Nicolas Ghesquière, con una sfilata senza pubblico all'interno del Museo ...Soprattutto in veste di sinuosi giubbotti e capispalla (AI 21/22 ). 27. Camicia bianca Non è mai passata di moda, ma ora è decisamente sotto i riflettori. Soprattutto per spezzare l'...Prima di scrivere queste righe abbiamo voluto attendere la sfilata di Louis Vuitton, tradizionalmente l’ultima del calendario parigino del pret-à-porter, per essere proprio sicure di quanto avremmo ...Dominio intellettuale e seduzione terrena, il ritratto di una testa – simbolo di razionalità – e un accessorio elegante e funzionale in costante dialogo con il cuore. Le borse Louis Vuitton moda Autun ...