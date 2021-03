Iniziano i preparativi per il G20 a Napoli e Sorrento: tutte le date del summit internazionale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFervono i preparativi in occasione del G20, il foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo. L’Italia ne detiene la presidenza dal 1 dicembre del 2020 e culminerà nel vertice dei leader che si terrà a Roma il 30 e 31 ottobre. Nel frattempo però il summit farà tappa a Napoli e Sorrento e questo è il motivo per il quale oggi il Prefetto di Napoli Marco Valentini ha presieduto una riunione con la giunta comunale partenopea e il sindaco di Sorrento. Gli appuntamenti programmati presso la città di Napoli dal 22 al 23 luglio prossimo e di Sorrento dall’11 al 12 ottobre, il prefetto di Napoli avranno al centro temi come l’ambiente, l’energia e il commercio. Il programma ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFervono iin occasione del G20, il foroche riunisce le principali economie del mondo. L’Italia ne detiene la presidenza dal 1 dicembre del 2020 e culminerà nel vertice dei leader che si terrà a Roma il 30 e 31 ottobre. Nel frattempo però ilfarà tappa ae questo è il motivo per il quale oggi il Prefetto diMarco Valentini ha presieduto una riunione con la giunta comunale partenopea e il sindaco di. Gli appuntamenti programmati presso la città didal 22 al 23 luglio prossimo e didall’11 al 12 ottobre, il prefetto diavranno al centro temi come l’ambiente, l’energia e il commercio. Il programma ...

