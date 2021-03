GF Vip 5 | Enock Barwuah di nuovo in tv?

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Pare che per, l’avventura in tv non sia terminata qui, sebbene sia ormai evidente che non faccia per lui. Infatti, nella casa del GF Vip il fratello di Balotelli non si è pronunciato molto e, questo, possiamo dirlo in quanto non ha raccontato quasi nulla di sé. Anche fuori dalla Casa le cose non sono andate meglio, visto che ha fatto scena muta a Live Non è la d’Urso e anche tra gli eliminati del GF Vip non è mai riuscito a dare risposte più lunghe di 1 parola ad Alfonso Signorini. D’altronde, la tv non è per tutti, ma proprio recentemente, in una diretta con Gaia Zorzi ha dichiarato di voler fare Pechino Express.si candida per unprogramma Nel corso di un diretta Instagram,ha affermato testuali parole: “Io l’ho detto ...