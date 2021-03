ATP Marsiglia 2021 | Jannik Sinner | Khachanov e Humbert ai quarti | Gerasimov affronterà Medvedev

(Di mercoledì 10 marzo 2021) E’ andata in archivio un’altra giornata di incontri nell’ATP di(Francia). Sul veloce indoor transalpinoha sconfitto in maniera convincente il padrone di casa Hugo Gaston (n.166 del mondo, wild card) con lo score di 6-4 6-1. Una sfida ben controllata dall’altoatesino, che soprattutto nel secondo parziale ha letteralmente dilagato., dunque, continua la propria marcia verso idi finale dove lo attende il vincitore della sfida tra il bielorusso Egore il n.3 del mondo Daniil. Il n.76 ATP ha liquidato per 6-2 6-0 il tedesco Yannik Hanfmann (n.105 del ranking) e si guadagnato il pass per gli ottavi dove se la vedrà contro il forte tennista nativo di Mosca. Rimanendo in casa russa, affermazione in due set (7-6 (4) ...

Jannik Sinner vola ai quarti dell'Open 13 Provence, torneo ATP 250, dopo un breve match contro il francese Hugo Gaston, regolato in due set, 6 - 4 6 - 1. Per il n.34 del ranking mondiale sono bastati 68 minuti per battere in casa il n. 166, in gara con una wild card.