Wta Guadalajara 2021, programma e ordine di gioco martedì 9 marzo (Di martedì 9 marzo 2021) Al via un’altra giornata di sfide al Wta Guadalajara. Sul cemento messicano, si parte alle 21:00, ora italiana con la sfida che vedrà uno di fronte l’altro Minnen contro Sorribes Tormo. Grande attesa per la sfida tra Nadia Podoroska contro la messicana Giuliana Olmos. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della giornata con le news delle sfide. ordine di gioco Central Dalle 21:00 Minnen vs Sorribes Tormo A seguire Fernandes vs Kalinskaya A seguire Bouchard vs Dolehide Podoroska vs Olmos McNally vs Volynets Cancha 1 Dalle 21:00 Kung vs Stojanovic A seguire Blinkova vs Zidansek Cancha 2 Dalle 21:00 Bolsova vs Juvan SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Al via un’altra giornata di sfide al Wta. Sul cemento messicano, si parte alle 21:00, ora italiana con la sfida che vedrà uno di fronte l’altro Minnen contro Sorribes Tormo. Grande attesa per la sfida tra Nadia Podoroska contro la messicana Giuliana Olmos. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della giornata con le news delle sfide.diCentral Dalle 21:00 Minnen vs Sorribes Tormo A seguire Fernandes vs Kalinskaya A seguire Bouchard vs Dolehide Podoroska vs Olmos McNally vs Volynets Cancha 1 Dalle 21:00 Kung vs Stojanovic A seguire Blinkova vs Zidansek Cancha 2 Dalle 21:00 Bolsova vs Juvan SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Wta Guadalajara La Cocciaretto nel tabellone principale del Wta Guadalajara PORTO SAN GIORGIO - Ancora soddisfazioni sportive di prestigio per Elisabetta Cocciaretto. La classe 2001 fermana, impegnata nel circuito Wta Guadalajara , quest'oggi ha battuto l'americana Varvara Lepchenko 7 - 6, 6 - 4 in poco meno di due ore di intensa sfida, accedendo quindi al tabellone principale della manifestazione. Un turno di ...

WTA Guadalajara, il tabellone: di nuovo in campo Bouchard e Vandeweghe Ubi Tennis WTA Guadalajara: Cocciaretto, esordio vincente in Messico. Vandeweghe, rientro e sconfitta Tennis | Featured, WTA | Elisabetta Cocciaretto dopo essere passata dalle qualificazioni è riuscita ad approdare al secondo turno del WTA 250 di Guadalajara, in Messico. Nella ...

PORTO SAN GIORGIO - Ancora soddisfazioni sportive di prestigio per Elisabetta Cocciaretto. La classe 2001 fermana, impegnata nel circuito, quest'oggi ha battuto l'americana Varvara Lepchenko 7 - 6, 6 - 4 in poco meno di due ore di intensa sfida, accedendo quindi al tabellone principale della manifestazione. Un turno di ...

Tennis | Featured, WTA | Elisabetta Cocciaretto dopo essere passata dalle qualificazioni è riuscita ad approdare al secondo turno del WTA 250 di Guadalajara, in Messico. Nella ...

Al via un'altra giornata di sfide al Wta Guadalajara. Sul cemento messicano, si parte alle 21:00, ora italiana con la sfida che vedrà uno di fronte l'altro Minnen contro Sorribes Tormo. Grande attesa ...