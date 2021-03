Tennis | Wawrinka out all’esordio a Doha | Tsonga torna alla vittoria a Marsiglia

Leggi su sportface

(Di martedì 9 marzo 2021) La sconfitta di Stanè indubbiamente la notizia del giorno dall’Atp di2021. Ilta svizzero è stato sconfittodal qualificato Harris, che si è imposto dopo circa due ore e mezzo con lo score di 7-6 6-7 7-5. Vittorie in due set invece per Goffin e Fucsovics, mentre Evans batte Chardy in tre set e si regala la sfida contro Federer al prossimo turno. Infine, vittorie comode per Jaziri e Pospisil. In quel di, invece, a prendersi le luci dei riflettori è Jo-Wilfried. Il francesedopo quasi un anno e mezzo e lo fa battendo in rimonta Feliciano Lopez, il quale non riesce a sfatare il tabù e perde il quinto match su altrettanti confronti con. Al ...