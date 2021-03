Pd | Malpezzi | ' da Casalino linguaggio inaccettabile e violento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Trovoche nel dibattito politico qualcuno possa definire il Pd come un corpo con 'cancri da estirpare'. È une irrispettoso che richiama la sofferenza e il dolore di tante persone costrette a convivere ogni giorno con una malattia così grave". Lo dice la senatrice del Pd Simona, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento. "Io non so a chi si riferisca, ma credo che le parole dicano e raccontino molto di chi le pronuncia. Per me la politica è un'altra cosa. È il rispetto delle idee altrui, quello che in un grande partito come il Pd si esercita ogni giorno nella pluralità d'idee e di componenti che caratterizzano la vita dei nostri iscritti, dei nostri militanti e dei nostri dirigenti".