È Morto a Claudio Segagni | Storico Traduttore di Squadre di Serie A e della Nazionale

Advertising

Corriere : ?? È morto Claudio Coccoluto - borghi_claudio : Comunque non c'è un cacchio da fare. Ho indagato. Alle Regioni arriva l'elaborazione dei dati dell'ISS con avverten… - Agenzia_Ansa : Addio a Claudio #Coccoluto, uno dei più grandi dj italiani #ANSA - infoitsport : Claudio Segagni, morto a 48 anni l’ex di Inter, Juve e Roma FOTO - Claudio_Ke01 : @Fil_gri_84 @ZioGarbe @Ausi1983 MORTO, STO MALISSIMO! ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Claudio

È figlio come tanti altri grandi successi, della mente geniale diCecchetto , dj, talent ... un po' perché si dice che il rock èinvece nella mia vita ho notato che ritorna ciclicamente. ...Sottrarre all'oblio Roberto Stella , il presidente dell'Ordine dei medici di Varese, e... Giuseppe Manfri, il poliziottoin servizio a 41 anni ad Avellino, e Michelina Petretta, l'...E' lutto a Casatenovo per la scomparsa di Elia Perego, storico militante del Partito Democratico, ma anche volontario del Comune e della Lega Tumori (LILT). Una figura preziosissima, come ha sottoline ...È morta questa mattina (martedì 9 marzo) all’ospedale Santa Croce di Cuneo, Sandra Rolando, agente di zona della concessionaria Manzoni e responsabile della raccolta pubblicitaria nell’area di Alba pe ...