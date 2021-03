Draghi punta sui vaccini: 'Via d'uscita non lontana' (Di martedì 9 marzo 2021) 'La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l'accelerazione del piano dei vaccini, una via d'uscita'. A dirlo in un video messaggio il premier che ha aggiunto anche che il governo farà ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 9 marzo 2021) 'La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l'accelerazione del piano dei, una via d''. A dirlo in un video messaggio il premier che ha aggiunto anche che il governo farà ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi punta Piano vaccini avanti con 70enni e categorie fragili ...decisivo" e che si punta a vaccinare la maggior parte degli italiani entro l'estate . "Tutti gli italiani che lo vorranno potranno essere vaccinati", ha detto in Tv. Anche il Premier Mario Draghi ha ...

Draghi punta sui vaccini: 'Via d'uscita non lontana' 'La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l'accelerazione del piano dei vaccini, una via d'uscita'. A dirlo in un video messaggio il premier che ha aggiunto anche che il governo farà ...

Il governo Draghi punta alla ricostruzione o al berlusconismo di ritorno? Il Fatto Quotidiano Covid, Draghi punta sull'accelerazione del piano dei vaccini Il premier orientato al coordinamento della campagna su base nazionale. Autorizzato AstraZeneca per gli over 65 ...

Nuovo Dpcm Draghi: lockdown, zona rossa nel week-end e coprifuoco. Cosa può cambiare Maxi zona rossa o misure simili a quelle adottate durante le feste di Natale. La corsa del coronavirus non rallenta e il governo è pronto a una nuova stretta ...

