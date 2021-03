De Ligt | “Dura essere eliminati in questo modo Uscire adesso è troppo presto per noi”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il difensore della Juventus, Matthijs deè intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dell’eliminazione contro il Porto: “Èquando giochi contro dieci uomini quasi tutta la partita. Loro hanno fatto bene all’inizio, poi abbiamo iniziato a giocare dopo il gol subito. Nella ripresa abbiamo giocato meglio, abbiamo fatto due gol ma alla fine il terzo non è entrato”. Su cosa cambi nella stagione: “Cambia tanto, volevamo giocare ancora in Champions. Èa marzo”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

JUVENTUS : Szczesny; Cuadrado, De, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; ... Liverpool - Lipsia Il Liverpool è in crisiin campionato, ma ha in mano la qualificazione ai ...Senza de, Dybala, Bentancur, Chiellini, ma anche Ronaldo, McKennie e Bonucci per gran parte ... Una fase negativa cheda un po (un solo gol segnato nelle ultime sette partite tra campionato e ..."Penso che questo risultato sia duro da accettare, giocando contro una squadra in dieci ... Lo ha detto il difensore della Juventus, Matthijs De Ligt, al termine della sfida contro il Porto che ...Commenta per primo Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Porto: “È dura uscire quando giochi contro dieci uomini quasi tut ...