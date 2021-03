Covid, 19.749 contagi e 376 morti. Tasso di positività al 5,7% (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – Sono 19.749 i nuovi casi di Covid in Italia, per 345.336 test tra molecolari e antigenici, 376 i decessi. Il tasso di positività è al 5,7% in diminuzione rispetto al 7,5% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano 13.902 per 184.684 tamponi e 318 morti. Sono 2.756 le terapie intensive per Covid in Italia, 56 in più rispetto a ieri. Ammontano a 22.393 i ricoveri ordinari, 562 in più nelle ultime 24 ore. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – Sono 19.749 i nuovi casi di Covid in Italia, per 345.336 test tra molecolari e antigenici, 376 i decessi. Il tasso di positività è al 5,7% in diminuzione rispetto al 7,5% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano 13.902 per 184.684 tamponi e 318 morti. Sono 2.756 le terapie intensive per Covid in Italia, 56 in più rispetto a ieri. Ammontano a 22.393 i ricoveri ordinari, 562 in più nelle ultime 24 ore.

