Calcio femminile | Manuela Di Centa | “Il professionismo è un passo importante e c’è bisogno di sostegno”

(Di martedì 9 marzo 2021) La strada che porterà aldelin Italia è ancora lunga. La scadenza è quella della stagione 2022-2023, ma è chiaro che per arrivare in una condizione di questo genere serviranno risorse e coperture economiche. Indubbiamente, soprattutto grazie alla spinta della Nazionale di Milena Bertolini, ci sono stati dei miglioramenti sostanziali, ma di fatto già da un po’ qualcosa si è messo in moto. Secondo le statistiche della FIGC, negli ultimi dodici anni si è registrato un aumento delle tesserate del 65%, passando dalle quasi 19.000 nel 2008-2009 alle oltre 31.400 del 2019-2020. Uno sviluppo aiutato dall’assunzione da parte della Federdella titolarità dell’organizzazione delle competizioni di vertice (Serie A, Serie B, Primavera, Coppa Italia e Supercoppa) a partire dalla stagione ...

